In Remich steht das Großreinemachen an

«Momentan geht hier ohne Gummistiefel überhaupt nichts», sagt Martine. Die Remicherin wohnt erst seit kurzer Zeit in der Gemeinde und wurde von den Wassermassen der übergetretenen Mosel überrascht. Als am Montag das Wasser allmählich zurückging, fing sie sofort mit den Aufräumarbeiten an. «Man muss das sofort tun. Wenn der Schlamm eintrocknet, bekommt man ihn nur noch schwer weg», so die 39-Jährige. Wie die meisten Bewohner hatte auch sie die notwendigen Vorkehrungen getroffen und sich so gut es geht gegen das Wasser geschützt. «In Remich sind wir an Hochwasser gewöhnt. Wir haben alles Wichtige nach oben gestellt.»

José Maschada, Inhaber des Café de la Poste, hatte die Fluten ebenfalls erwartet: « Allerdings ist das Wasser höher gestiegen, als angekündigt. Deshalb sind viele meiner Waren zerstört worden. Jetzt muss ich warten, bis alles abgelaufen ist.» Die Solidarität unter den Remichern ist groß. Michel Schwachtgen, Chef der Feuerwehr Bous-Remich-Stradtbedimus, fährt mit einem Boot durch die überfluteten Straßen. «Ich bringe Kinder in die Schule oder transportiere ältere Menschen in Not. Ich schaue mich um, ob irgendwelche Leute in Schwierigkeiten sind.»

Der 33-jährige Landschaftsgärtner Christophe hat für seine Nachbarn Lebensmittel besorgt. «Das erscheint mir selbstverständlich», sagt der Ladenbesitzer, der, wie andere Kollegen auch, durch die Schließung seines Betriebes finanzielle Einbußen erlitten hat. Was die Entschädigung betrifft, so hat sich die Situation im Land verändert. Seit dem 1. Juni kommen die Versicherer im Fall von Hochwasserschäden auf. Zuvor konnten sich Hausbesitzer gegen Hochwasser versichern lassen. Der Hochwasserschutz kann zusätzlich zu einer Hausratsversicherung, wie Marc Hengel, Geschäftsführer des Verbandes der luxemburgischen Versicherungsgesellschaften, erklärt.

(Gaël Padiou/L'essentiel)