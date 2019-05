Mehr als 3000 Läufer beim DKV Urban Trail

Wegen der Staatstrauer nach dem Tod von Alt-Großherzog Jean musste der DKV Urban Trail um zwei Wochen verschoben werden, am Sonntag versammelten sich bei Sonnenschein nun mehr als 3000 Läufer und weitere tausende Zuschauer in den Straßen der Hauptstadt des Großherzogtums.

Der Elsässer Samir Baala gewann mit einer Zeit von 2 Stunden und 26 Minuten den 34 Kilometer langen Lauf bereits zum dritten Mal, bei den Frauen nahm Runa Eglisdottir mit 2 Stunden 58 Minuten. Der Luxemburger Jeff Schaack triumphierte beim 27-Kilometer-Lauf (1 h 51'23). Bei den Damen kamen Isabelle Hoffmann und Jessica Schaaf Seite an Seite ins Ziel ( 2 h 09'34''). Yonas Kinde (1h16'53) und Liz Bepper (1h 21'33) dominierten den 18 Kilometer-Lauf, während Max Lallemang beim 13-Kilometer-Lauf gewann (49'52''). Jackie Mores lief für die Frauen ins Ziel (1h 01'46'').

«Viele, die dieses Jahr wegen der Terminverschiebung nicht kommen konnten, versprachen, nächstes Jahr wieder am Start zu sein», sagt der Organisator José Azevedo. Neben den Athleten haben sich auch einige Amateurläufer an die Strecken gewagt. Wie unter anderem der 76-jährige Fred aus Luxemburg oder die 29-jährige Elodie aus Arlon oder auch Pierre, der seit sieben Jahren in Luxemburg lebt. Pierre ging als Bär verkleidet an den Start, Elodie läuft in der Gruppe mit Kollegen und für Fred ist der Lauf einfach eine gute Möglichkeit, um im Alter fit zu bleiben. Immerhin 100 Kilometer schafft er pro Woche.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)