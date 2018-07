Rodenbourg und Etoile einigen sich auf Fusion

Der Peugeot-Händler Rodenbourg und die Etoile Garage mit den Marken Citroën und DS haben eine Partnerschaft mit dem Konzern Car Avenue geschlossen. Die drei Unternehmen wollen in den nächsten zwei Jahren zu einem Betrieb fusionieren. Geplant ist ein neues Autohaus in der Industrie- und Gewerbezone Leudelingen.

Von dem Gemeinschaftsprojekt sind rund 200 Mitarbeiter betroffen, deren Arbeitsplätze laut dem Schreiben «nachhaltig abgesichert» sind. Die drei Unternehmen werden sich die Geschäftsleitung in der zweijährigen Übergangsphase kollegial teilen. Die Familie Rodenbourg wird sich allerdings von ihren Anteilen trennen.

«Gemeinsame Werte»

«Die Partnerschaft hat ein solides Fundament. Mit Etoile Garage und Garage Rodenbourg verbinden uns gemeinsame Werte. Dieser Schritt passt auch in unsere Strategie in Luxemburg und zu der traditionsreichen Partnerschaft von 82 Jahren mit der PSA-Gruppe. Wir wollen weiterhin investieren, dies an der Seite anerkannter lokaler Partner», erklärte der Generaldirektor für die Aktivitäten von CAR Avenue in Belgien und Luxemburg, Benjamin Bauquin.

Car Avenue ist aus einer Peugeot-Konzession der Familie Bailly in Metz entstanden. Heute verwaltet der Konzern mehr als 65 Autohäuser in der Großregion. Die Gruppe beschäftigt 1650 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro. In Luxemburg ist das Unternehmen mit den Marken Nissan, Infiniti und Toyota (By Lentz) vertreten.

