Was ist euch aus 2021 in Erinnerung geblieben?

Wie schon 2020 war auch das vergangene Jahr wegen der nicht enden wollenden Pandemie ein besonderes Jahr. Dennoch gab es viele schöne Momente und Erinnerungen, die bleiben werden: Urlaub in der Sonne, eine tolle Serie, ein Spaziergang in der Natur... Das Jahr 2021 war von vielen Ereignissen geprägt.

« Das Wetter war gut in der Normandie »

«Wir wollen nicht mehr über das Coronavirus reden. Ich habe meinen Urlaub genossen. Das Wetter war gut, auch in der Normandie. Alles lief sehr gut. Im Kino gefiel mir der letzte James-Bond-Film «No Time To Die». Daniel Craig ist immer noch perfekt in der Rolle des Agenten 007». Maggie, Differdingen

« Ich habe wieder einen Job »

«Immer noch Covid-19, wie schon im Jahr 2020.... Positiv ist, dass ich wieder einen Job habe. Eine schöne Erinnerung? Ein Sonnenuntergang im Juli in Portugal. Der Urlaub. Ich war mit meiner Tochter und meiner Enkelin dort. Den Sonnenuntergang mit einem Drink in der Hand zu beobachten, das war toll». Maria, Niederkorn

« Die F1-Weltmeisterschaft, die in der letzten Runde entschieden wurde »

«Die Sache, die mich geprägt hat, ist die Formel 1. Ich halte zu Lewis Hamilton und hätte nicht erwartet, dass Verstappen in der letzten Runde den Weltmeistertitel holt. Ich liebe den Motorsport, es war ein wichtiges Ereignis.». Milton, Luxemburg

« Das Virus hat meine Pläne verhindert »

«Im Jahr 2021, mit der Pandemie, war es nicht sehr lustig. Das Virus war noch richtig da und hat mich wirklich davon abgehalten, mit meinen Kumpels Pläne zu schmieden. Ich bin noch dazu nicht einmal geimpft, also kann ich nichts tun...». Joanis, Niederkorn

« Überall im Land zu Fuß gehen »

«2021 werde ich mir nicht viel merken, denn wegen Corona konnte man nichts machen... Zum Glück – das einzig Positive – hatte man immer die Möglichkeit, überall im Großherzogtum zu wandern». Marcel, Reisdorf

« Im Herbst mit den Freunden ausgehen zu können »

«Eine gute Erinnerung an 2021? Der Sommerurlaub. Fünf Tage in der Nähe von Nancy bei der Großmutter eines Freundes. Zum Schulbeginn im September konnten wir mit den Freunden ausgehen, das war toll. Ansonsten war 2021 eher langweilig, weil man nicht viel machen konnte...». Hugo, Longwy

« Es war eintönig »

«Es ist nichts passiert... Ich habe mich nicht besonders gelangweilt, aber man konnte nicht viel machen. Ich war auf keinem einzigen Konzert und bin nur für eine Woche in den Urlaub nach Nordfrankreich gefahren. Es war ziemlich eintönig. Genauso wie 2020». Anthony, Longwy

« Wieder ins Ausland gehen »

«Eine gute Erinnerung an 2021 war, dass ich wieder in den Urlaub ins Ausland fahren konnte. Ich konnte wieder zum Segeln nach Schweden fahren. Auch Luxemburg zeigte sich gnädig, da wir nie daran gehindert wurden, in der Natur zu wandern. Ich konnte lange Ausflüge machen, während ich im Großherzogtum blieb, und das war eine gute Zeit». Anna, Luxemburg

« Die fünfte Staffel von Haus des Geldes hat mir sehr gut gefallen »

«Im Jahr 2021 konnte man wegen der Corona-Pandemie immer noch nicht viel reisen, deshalb werde ich mich an die Netflix-Serie Haus des Geldes erinnern. Die letzte Staffel, die fünfte, hat mir sehr gut gefallen. Das war wirklich eine gute Erinnerung». Elena, Luxemburg

« Wir hatten viel Spaß auf dem Campingplatz »

«Unser schönster Moment? Die gemeinsame Zeit auf einem Campingplatz in Großherzogtum. Wir hatten viel Spaß und es wird ein unvergesslicher Moment bleiben.» Mark und Suzy, Luxemburg

« Das Ausscheiden Frankreichs bei der EM »

«Es gibt nur wenige Dinge, die mich 2021 beeindruckt haben. Vielleicht der Sieg der französischen Fußballnationalmannschaft in der Nations League. Das Ausscheiden Frankreichs gegen die Schweiz bei der EM war nicht wirklich eine gute Erinnerung. Ich war für England, aber Italien hat gewonnen, also war ich ein bisschen sauer. Was die Musik angeht, so hat mir das Album von The Weeknd sehr gut gefallen.» Joshua, Longwy

