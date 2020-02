Metallstücke – Supermarkt ruft Sandwich zurück

Drei Chargen des Delhaize-Sandwichs «Poulet César et bacon» sind mit Metallfragmenten verunreinigt worden und in den Verkauf gelangt. Kunden, die den Fertigsnack gekauft haben, werden gebeten, ihn nicht zu konsumieren. Die Kette hat das Produkt aus den Regalen genommen. Wer das belegte Brötchen gekauft hat, kann es an der Supermarktkasse gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Andere Produkte aus dem gleichen Sortiment sind laut Delhaize nicht betroffen und könnten sicher konsumiert werden.

Die betroffenen Produkte:

• Marke: Delhaize

• Produkt: Sandwichs «Poulet César et bacon» 250 Gramm

• Betroffene Chargennummern: Lot 400404 - 06/02/2020, Lot 400406 – 07/02/2020, Lot 400408 – 08/02/2020

• Verkauft vom 2.2 2020 bis zum 5.2. 2020



(L'essentiel)