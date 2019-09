Am Lyzeum Vauban wird wieder gebüffelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Müde Gesichter, aber auch viele freudige Umarmungen: An diesem Mittwochmorgen machten sich rund 2500 Schüler wieder auf in die Klassenräume des Lyzeum Vauban in Gasperich.

«Zwei Monate ohne Freunde sind eine lange Zeit», grinst Ethan, 14. Er ist froh, ab heute wieder von seinen Freunden umgeben zu sein. Das Gleiche gilt für Jeanne, Laly und die 11-jährige Mila, die lautstark Erlebnisse aus ihren Sommerferien austauschen. «So früh aufzustehen, das war hart«, geben die Mädchen lachend zu, «wir sind es ja nicht mehr gewöhnt.»

Das dürfte auch für manchen Lehrer gelten. 200 Lehrer der Primar- und Sekundarstufe begrüßten an diesem Tag ihre neuen Klassen.

(Ana Martins/L'essentiel)