16-​​Jährige Isabelle Morby wird seit Freitag vermisst

Wie die Polizei mitteilt, wird derzeit nach der 16-jährigen Isabelle Morby gesucht. Die Jugendliche wurde zuletzt in der Avenue Victor Hugo in Limpertsberg gesehen.

Die 1,55 Meter große Teenagerin hat schulterlanges, blondes Haar und trug am Tag ihres Verschwindens einen dunklen Jogging-Anzug (schwarz oder grün) und weiße Turnschuhe. Ihren rechten Nasenflügel ziert ein Piercing.

Es wird vermutet, dass sie sich immer noch in der Hauptstadt aufhalten könnte. Zweckdienliche Informationen an die Police Grand-Ducale: 244-401000 oder per E-Mail an police.luxembourg@police.etat.lu

(L'essentiel)