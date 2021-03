Die Entbindung von der Maskenpflicht führt zu Streit

Obwohl das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an vielen öffentlichen Orten zur Pflicht geworden ist, gibt es Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Probleme von dieser Pflicht entbunden sind. Hierfür gibt es ein entsprechendes ärztliches Attest, das allerdings nicht von jedem Arbeitgeber akzeptiert wird. So berichtet ein L'essentiel-Leser, dass sein Vorgesetzter ihn dazu zwingen will, eine Maske zu tragen, obwohl die gesundheitliche Verfassung des Angestellten das nicht zulasse. «Obwohl er im Unrecht ist, will mein Arbeitgeber keine Rücksicht nehmen», berichtet er.

Das Ausstellen einer solchen Bescheinigung sei, laut Jean-Paul Schwartz, in Medizinerkreisen umstritten. Es sei völlig gegen die Regeln und es gebe keinen Beweis dafür, die Maske nicht zu tragen, sagt der Allgemeinmediziner. Er nennt die Bescheinigungen Gefälligkeitsscheine, denn es gebe Kollegen, die die Existenz des Virus leugnen und durch das Herausgeben der Atteste diesen Gedankengänge stützten. Jean-Paul Schwartz findet es zudem «gefährlich, die Maske nicht zu tragen, zum Beispiel in Meetings».

Es liegt in der Verantwortung der Ärzte

Der Schutz der Masken habe sich «gegen das Corona-Virus bewährt». Durch das Tragen seien aber auch andere durch Tröpfchen übertragbare Krankheiten wie die Influenza oder die Margen-Darm-Grippe, fast verschwunden. Der Arzt sagt, er habe «noch nie eine Allergie gegen eine Maske gesehen. Nur ein paar Rötungen, die gut mit Salben behandelt werden können». Nur kleine Kinder und demente Menschen sollten seiner Meinung nach aus anderen Gründen keine Maske tragen müssen.

Tatsache ist, dass es «für den Arbeitgeber recht schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, zu beurteilen, ob ein ärztliches Attest gerechtfertigt ist», sagt ein Sprecher des Arbeitsministeriums. Die Verantwortung hierfür liege bei den Ärzten. In den Schulen werden Zertifikate anerkannt und «es gibt Plexiglasscheiben für Schüler, die keine Masken tragen können», sagt das Bildungsministerium und meint, dass solche Fälle «sehr selten» sind, auch wenn sie «bei Schülern mit besonderen Bedürfnissen etwas häufiger vorkommen». Mit dieser Situation konfrontiert, können Lehrer «mit anderen Aufgaben betraut werden oder müssen für gutes Homeschooling sorgen.»

(jg/L'essentiel)