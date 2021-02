Luxemburg schickt Pflegekräfte nach Portugal

Portugal wird nächste Woche Unterstützung von medizinischem Personal aus Luxemburg und Frankreich bekommen. Jeweils ein Team der jeweiligen Länder soll in zwei Krankenhäusern aushelfen, um die Flut an Corona-Patienten bewältigen zu können. «Das Gesundheitsministerium hat die von der luxemburgischen und der französischen Regierung angebotene Hilfe angenommen», um die Intensivpflege «der unter großem Druck stehenden Krankenhäuser» zu unterstützen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Das luxemburgische Team setzt sich aus zwei Ärzten und zwei Pflegekräften zusammen. Sie werden im Krankenhaus in Evora (Südosten) einspringen, während ein französischer Arzt mit drei Pflegekräften in Almada, einem Vorort südlich Lissabons, arbeiten werden. Das Gesundheitsministerium präzisierte indes, dass ihre Ankunft «in der Woche des 15. Februar» geplant ist, und dass sie für einen Zeitraum von «15 Tagen» bleiben werden.

Portugal war im Januar weltweit eines der Länder, das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen war. Die explosionsartige Zunahme neuer Fälle hat zur Überlastung vieler Krankenhäuser geführt, insbesondere im Raum Lissabon. Portugal hatte bereits Hilfe aus Deutschland angenommen, das ein Team von 26 Militärärzten und Pflegekräften auf eine Intensivstation mit acht Betten in einem privaten Krankenhaus in Lissabon schickte.

(L'essentiel/AFP)