Schwimmer sind vom Konzept der Bäder überzeugt

«Der Besucherstrom ist gut gesteuert und die Anmeldung wirklich nicht kompliziert», sagt der 20-jährige Laurent, der in seiner Mittagspause gerne ins Aquasud in Differdingen zum Schwimmen kommt. Das Bad darf seit dem 11. Januar wieder Besucher empfangen. Allerdings müssen sich die Schwimmer zurzeit im Vorfeld anmelden, um Bahnen ziehen zu können. «Und das ist auch gut so. Ich finde das im aktuellen Kontext beruhigend», sagt Laurent.

Das neue Hygienekonzept scheint den Gästen zuzusagen. «Es ist schon gut geregelt. Das Schwimmbad ist zu keinem Zeitpunkt überfüllt», sagt Andrew, 32, der zwei bis drei Mal pro Woche zum Schwimmen kommt. «Es dürfen maximal drei Schwimmer pro Bahn gleichzeitig ins Becken. Das bedeutet, dass sich insgesamt höchstens 18 Personen in unserem 25-Meter-Becken befinden», erklärt Cristel Lopes vom Aquasud. Die 67 Jahre alte Laurence, die gerne zur Aquafitness kommt, bestätigt, dass «jederzeit genügend Abstand da ist».

Cristel Lopes freut sich, dass die meisten Zeitfenster von den Schwimmern gebucht werden. Das Bad sei zu allen Tageszeiten gut besucht. Die Schwimmer haben zur Umkleide und zum Sport anderthalb Stunden Zeit. Deshalb musste Nicolas, 25, seinen Trainingsplan etwas anpassen. «Das ist aber nicht weiter schlimm. Hauptsache, ich kann wieder ins Wasser», sagt er.

(Inès Mangiardi/L'essentiel)