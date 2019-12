Viele Luxemburger zieht es in die Sonne

Artikel per Mail weiterempfehlen

Urlaubsreisen im Winter sind zwar nicht das Hauptgeschäft, aber die Saison von Ende Oktober bis Ende März macht immer noch «30 Prozent des Marktanteils» aus, sagt Fernand Heinisch, Präsident der Union der Luxemburger Reisebüros (ULAV).

«Unsere Flüge sind ziemlich gut gefüllt, vor allem während der Ferien», stimmt Joe Schroeder von der LuxairGroup zu. «Unsere Kunden suchen vor allem Destinationen mit angenehmen Temperaturen». Die Kanarischen Inseln seien stets sehr gefragt. «Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate mit Zielen wie Dubai und Abu Dhabi sind auf dem Vormarsch», bestätigt Francesco Mastropietro von We love to travel.

«Immer mehr entscheiden sich für Asien», merkt der Reiseveranstalter an, «mit Inseln wie Koh Samui und Phuket in Thailand.» Bei den Großstädten sind New York, London, Berlin, Barcelona und Rom beliebt. Andererseits «ist Paris wegen der Streiks, Demonstrationen und Angriffe kein beliebtes Ziel mehr», stellt Mastropietro fest. Beim Wintersport tendieren die Kunden dazu, eher «die Faschingszeit zu wählen, mit einer Vorliebe für Österreich», stellt Fernand Heinisch fest.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)