Soll der CovidCheck in Firmen eingeführt werden?

In einigen Unternehmen wird der CovidCheck bereits genutzt – wenn auch nur für Sitzungen. Doch da Premierminister Xavier Bettel am Freitag neue, ab dem 18. Oktober geltende Maßnahmen vorstellen will, steht im Raum, inwiefern der Einsatz erweitert wird.

Die Regierung zieht nach bisherigen Angaben den CovidCheck als Instrument, um aus dem Pandemie-Modus herauszukommen, einer Impfpflicht vor. Doch es bleiben offene Fragen. Welche Unternehmen sollen den CovidCheck nutzen? Wer zahlt die Kosten für Tests? Wer wird die Kontrolle durchführen? Was erwartet einen Arbeitnehmer, wenn er sich weigert? Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Die «Union des Entreprises Luxembourgeoises» (UEL) und die Arbeitnehmergewerkschaften sind sich in einem Punkt einig: Es sollte von «Fall-zu-Fall» entschieden werden und je nach Unternehmen und Abteilung variiert werden sowie zwischen Arbeitgeber und Personalvertretung verhandelt werden.

Wer trägt die Kosten?

Hier endet allerdings der Konsens. Denn die Praxis ist komplizierter als die Theorie. «Im Baugewerbe zum Beispiel: Wie sollen Zweierteams, die zu ihrer Baustelle fahren, das machen?», fragt Jean-Luc De Matteis vom OGBL. Er bemängelt, dass die Gewerkschaften nicht stärker einbezogen würden, wenn über Maßnahmen entschieden werde, die sie an erster Stelle betreffen.

Jean Paul Olinger, Direktor der UEL, sieht den CovidCheck als «Chance für die Rückkehr zur Normalität für die Geimpften». Seiner Ansicht nach sollte die Untersuchung einer nicht geimpften oder genesenen Person als «außerhalb der Arbeitszeit liegend» betrachtet werden und die Tests auf Kosten des Arbeitnehmers erfolgen. Da der Arbeitgeber verpflichtet sei, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu sorgen, ist er der Ansicht, dass eine Missachtung – wie im Falle eines Schutzhelms oder bei Sicherheitskleidung – dann auch eine Verwarnung und Strafe nach sich ziehen könnte.

«Jeder will arbeiten»

Olinger findet, dass der derzeitige Rechtsrahmen ausreichen könnte, um den CovidCheck in Unternehmen zu praktizieren, wenn bestimmte Punkte wie der Datenschutz geklärt werden.

Die Gewerkschaft LCGB besteht darauf, dass die Maßnahmen nur in Absprache mit den Betriebsräten erfolgen, wie Patrick Dury erläutert. Seiner Ansicht nach muss die CovidCheck-Zeit auf die Arbeitszeit angerechnet werden. «Man kann nicht zu einem Mitarbeiter sagen: ‹Komm früher!› Das muss ordentlich organisiert werden». Er fordert eine Lösung, die sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte respektiert. Allerdings rechne er nicht damit, dass viele sich komplett weigern würden. Von Sanktionen halte er nichts. «Jeder will arbeiten», ist er sich sicher und fordert, dass auch diejenigen berücksichtigt werden, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

(nm/L'essentiel)