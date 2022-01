Granate aus Zweitem Weltkrieg in Wiltz entschärft

Am Donnerstag hat der Minenräumdienst in Wiltz eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die zuständige Einheit der luxemburgischen Arme kümmerte sich um den Einsatz in der Zone Industrielle Salzbaach, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

Das Gebiet wurde für die Dauer des Einsatzes bis 12.30 Uhr abgesperrt. Der Minenräumdienst der luxemburgischen Armee (Sedal) führt im Durchschnitt 250 Einsätze pro Jahr durch. Anlässlich des heutigen Einsatzes wird darauf hingewiesen, wie im Falle der Entdeckung von Munition gehandelt werden soll: Ruhe bewahren, nicht berühren, nicht bewegen und sofort entweder den Sedal (26 33 22 27) oder die großherzogliche Polizei (113) kontaktieren.

(L'essentiel)