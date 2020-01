Luxemburger Fotograf hält den Klimawandel fest

Guillaume Bouriaud, ein junger Anwalt aus Luxemburg, nennt sich im Internet «The Photomaker». Er reist leidenschaftlich in nordische Länder und fotografiert die Natur. Seine Aufnahmen sieht er als Beweis für die globale Erwärmung. «Meine Fotos zeigen, dass der Klimawandel immer schneller voranschreitet. Besonders im Norden ist das deutlich zu sehen», erklärt er.

In Island hat er sich mit Bergsteigern angefreundet. Zusammen wollen sie im September die Gletscher unter die Lupe nehmen. «Die beiden haben mir kürzlich gesagt, dass die Zeit, in der Minustemperaturen herrschen, immer kürzer wird. Die Gletscher verlieren dadurch stark an Masse».

Die Botschaft, die er mit seinen Fotos vermitteln will: «Was man auf den Fotos sieht, existiert wahrscheinlich schon in diesem Moment nicht mehr». Die Entscheidungsträger «müssen sich dessen bewusst sein und die Mittel zur Rettung des Planeten vervielfachen.» Der Jurist fordert auch von den Touristen Verantwortungsbewusstsein. Besuchen sei ein Land, sollten sie sich auch über die Umwelt informieren und vor Ort entsprechend handeln.»

(Marion Mellinger/L'essentiel)