Wie viele Leben wurden mit dem Impfstoff gerettet?

Seit Beginn der Pandemie sind in Luxemburg 365 Bewohner von Pflegeheimen an Covid-19 gestorben (226 in den Einrichtungen und 139 im Krankenhaus). Die meisten dieser Personen (237) starben während der ersten und zweiten Welle zwischen Februar und Dezember 2020 – also bevor die Impfkampagne begann. Seitdem sind die Todeszahlen rückläufig: 116 Menschen starben zwischen dem 28. Dezember 2020, dem Beginn der Impfkampagne mit zwei Dosen, und dem 16. September 2021. Zwölf Personen seit dem Start der Booster-Kampagne ab dem 17. September 2021. «Die Gesundheitssituation verbessert sich seit der Einführung der dritten Dosis», bestätigte die Sprecherin von Servior.

«Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen die schützende Wirkung von Impfungen gegen schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle», so die Monitoring-Teams des Gesundheitsministeriums zur Untermauerung ihrer Aussage. Es stellt sich die empirische Frage, wie viele Leben durch Impfungen in Luxemburg gerettet wurden.

Das Ministerium antwortet: «Die Zahl der geretteten Leben zu schätzen, erfordert eine komplexe Analyse und kann nicht einfach übertragen werden». Mehrere Studien geben jedoch eine ungefähre Vorstellung. So schätzt der letzte Bericht über die Impfeffektivität in Luxemburg die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Todesfälle bei Personen im Alter von 70 Jahren und älter auf 89 Prozent. Auf europäischer Ebene schätzt eine von der WHO und dem ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) in 33 Ländern, darunter Luxemburg, durchgeführte Studie, dass die Impfung zwischen Dezember 2020 und November 2021 469.186 Menschenleben über 60 Jahre gerettet hat. Bezogen auf die luxemburgische Bevölkerung entspricht dies 618 bewahrten Leben.

(th/L'essentiel)