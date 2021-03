Telefonseelsorge hat in der Pandemie viel zu tun

Der Einfluss der Corona-Pandemie ist auch an der Telefonseelsorge nicht spurlos vorbei gegangen, erzählt Sebastien Hay L'essentiel. Im vergangenen Jahr seien 3720 telefonische Hilferufe und 227 Mails eingegangen. Das Überraschende daran: das sind gerade einmal acht Telefonanrufe und 87 E-Mail-Kontakte mehr als im Jahr 2019. Es sei kompliziert ein Resümee zu ziehen, denn durch das Virus sei die Verfügbarkeit der Freiwilligen, die auf die Anrufe reagieren, beeinträchtigt.

Brauchen Sie Hilfe?



Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Telefonseelsorge stehen Ihnen unter der Telefonnummer 45 45 45 zur Verfügung. Falls Sie Hilfe benötigen, können Sie sich auch per E-Mail an den Verein wenden oder auf der Webseite die Themenbereiche zu verschiedenen Fragestellungen einsehen www.454545.lu

«Man muss die Auswirkungen der Pandemie auf die Verfügbarkeit unserer Freiwilligen berücksichtigen. Sie wirkt sich darauf aus, wie wir Anrufe entgegen nehmen können», erklärt Hay. Einige der Mitarbeiter seien selbst Risikopatienten oder haben gefährdete Verwandte. Zu Anfang habe es weniger Rufbereitschaft gegeben. Zum Ausgleich seien dafür andere Freiwillige eingesprungen. Auch die Ausgangssperre und die unterschiedlichen Regelungen an den Grenzen hätten die Arbeit der Freiwilligen erschwert, wodurch die Anzahl der Nachtschichten (von 23:00 bis 3:00 Uhr) im Jahr 2020 reduziert worden sei.

«Die Situation ist nicht spurlos an der Bevölkerung vorbeigegangen, und die Seelsorgenden wurden oftmals zu Themen wie Ängste, Isolation und den Folgen des Virus befragt», erzählt Sébastien Hay, der im März und April viele Anrufe wegen der Pandemie verzeichnen konnte.

782 Anrufe in Zusammenhang mit der Pandemie

Insgesamt war die Sorge um die Pandemie im vergangenen Jahr 844 Mal der Auslöser für eine Kontaktaufnahme, davon 782 Mal per Telefon. Außerdem fühlten sich im Jahr 2020 mehr Bürger einsam als sonst. Im Jahr 2019 ging es zum Beispiel bei 398 Kontakten (384 telefonisch) um Einsamkeit und Isolation. Im Jahr 2020, mit den Einschränkungen und Unterbrechungen der sozialen Kontakte, stieg diese Zahl auf 660 an, davon 639 per Telefon.

Die Bürger würden allerdings nicht nur anrufen, um über Corona-Themen zu sprechen. Oftmals gehe es bei den Menschen aller Altersgruppen um Suizidgedanken oder um die Frage nach dem Sinn des Lebens. Einige würden auch von der Überlastung und ihren Sorgen auf der Arbeit oder in der Schule berichten, es gehe auch um finanzielle Sorgen und Beziehungsprobleme. Egal um welches Thema es geht, die Telefonseelsorge ist immer erreichbar. «Wir tun alles, um so präsent wie möglich zu sein, wir bilden weiter aus, um immer mehr Freiwillige zu haben», sagt Sébastien Hay.