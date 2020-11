Gute Tipps für ein günstiges Leben in Luxemburg

In Luxemburg ist es für viele Einwohner nicht immer einfach über die Runden zu kommen. Am Ende des Geldes ist zu viel Monat übrig. Pascale Zaourou kann ein Lied davon singen. «Ich bin alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Ich lebe offengestanden sehr dicht an der Armutsgrenze», erklärt die Französin, die seit mehr als zehn Jahren im Großherzogtum ihr Zuhause hat. Nun hat sie ein Buch geschrieben, das zahlreiche Tipps für ein günstiges Leben in Luxemburg beinhaltet. «Le Luxembourg pas cher», so der einprägsame Titel ihres Werks, ist demnächst im Buchhandel erhältlich.

«Ich wollte es mit nützlichen Informationen füllen, mit eher kleinen Dingen, die nicht viel Aufwand bedeuten», sagt die Autorin. Erweitert hat sie ihre eigenen Tipps durch Ratschläge von anderen Alleinerziehenden und Sozialarbeitern. «In Luxemburg ist alles günstig zu haben, seien es Waren aus Geschäften oder Essen in Restaurants», so Zaourou weiter. «In den Caritas-Läden gibt es günstige Klamotten. Ich habe dort schon ein Kleid für einen Euro bekommen», sagt sie. Betten gebe es bei Nei Arbechten für 50 Euro, günstige Spielwaren bei Taba. «Diese Geschäfte sind offen für alle, man muss nur hingehen», erklärt die Schriftstellerin.

Ihr Buch konnte sie dank privater Sponsoren veröffentlichen. «Anders hätte ich mir es nicht leisten können. Ich glaube, dass es gerade jetzt, in der Gesundheitskrise, vielen Menschen helfen kann», sagt Zaourou. Sie hofft, dass sich durch ihr Werk viele Leute in Zukunft etwas besser über Wasser halten können.

«Le Luxembourg pas cher» ist ab dem 12. Dezember im Buchhandel erhältlich. Unter der E-Mail-Adresse leluxembourgpascher@gmail.com kann es auch bestellt werden. Der Preis beträgt 15 Euro.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)