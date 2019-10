Am Dienstag fand im Forum Campus Geesseknäppchen in der Hauptstadt die erste Bildungsmesse zur nachhaltigen Entwicklung statt. Angesichts einer neuen Generation von Schülern, die für das Klima demonstrieren, ist es unbedingt notwendig, dass Lehrer sich in diesem Themenbereich auskennen. «So entstand in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Nichtregierungsorganisationen die erste Bildungsmesse zur nachhaltigen Entwicklung», erklärte Marie-Paule Kremer, Beraterin im Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung.

An der Messe nahmen unter anderem fünf Verwalter von Wald- und Naturzentren, verschiedene Hersteller von umweltfreundlicher Büroausstattung, lokale Obst- und Gemüseproduzenten sowie zahlreiche Schulen teil.

2021 gibt es eine neue Runde

Kindern und Schülern wurden den ganzen Tag über zahlreiche Ausstellungen und Aktivitäten angeboten. «Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind vielfältig. Dazu gehören unter anderem die Bekämpfung von Armut und Ungleichheiten sowie Maßnahmen zum Klimasschutz», ergänzte Kremer.

Aufgrund dieses ersten Erfolgs wird die Messe im Januar 2021 fortgesetzt. Weitere Tipps zum Thema «Nachhaltige Entwicklung» gibt es jederzeit auf der Seite Bildung für nachhaltige Entwicklung.

(fl/L'essentiel)