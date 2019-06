Wenige Mütter stillen am Arbeitsplatz

Vor einigen Tagen gab Unicef seinen Familienbericht heraus. Darin wurde den Regierungen empfohlen, «sicherzustellen, dass Mütter vor und nach ihrem Mutterschaftsurlaub stillen können». Dafür sollen ihnen Stillpausen und ein stillfreundliches Umfeld geboten werden. In Luxemburg ist Stillen oder das Abpumpen von Milch gesetzlich geregelt. Demnach hat eine Arbeitnehmerin, die bei ihrem Arbeitgeber eine Stillpause beantragt, Anspruch auf eine Verkürzung ihrer täglichen Arbeitszeit. Im Laufe des Arbeitstages stehen ihr zweimal jeweils 45 Minuten zu. Diese Stillpausen sind jeweils am Anfang und am Ende der Arbeitszeit vorgesehen. Sie zählen als Arbeitszeit und werden als solche entlohnt.

Laut der von der Gesundheitsdirektion durchgeführten Alba-Studie stillten im Jahr 2015 (neueste verfügbare Daten in Luxemburg) 59,1 Prozent der Mütter ihr Kind vier Monate nach der Geburt. Sechs Monate danach waren es nur noch 45 Prozent, nach einem Jahr noch 23,7 Prozent. Nach der Elternzeit geben 23 Prozent das Stillen auf. «Viele Mütter denken, sie müssten ihr Kind abstillen, wenn sie wieder arbeiten gehen», heißt es beim Gesundheitsministerium. Hier will man genau das ändern. Stillen und Arbeit sollen besser miteinander vereinbar sein.

Wo klappt es?

L'essentiel hat nachgefragt, wo das Stillen am Arbeitsplatz gut funktioniert. Doch nach Angaben der Verwaltung der medizinischen Dienste (ASM) wurden im öffentlichen Dienst bisher nur «ein bis zwei Anfragen» eingereicht. Im Finanzsektor «wurde von keinem Unternehmen je ein Problem gemeldet», heißt es. Die CFL verfügen jeweils über eine Krankenstation pro Abteilung und über geeignete Räumlichkeiten, wo Mütter ihre Kinder stillen können. Dennoch seien in der Personalabteilung keine Fälle von stillenden Müttern am Arbeitsplatz bekannt, so das Gesundheitsministerium.

Derzeit läuft ein Sensibilisierungsprojekt, damit «stillfreundliche Orte» geschaffen werden. Das gab das nationale Komittee für Schutz, Förderung und Unterstützung des Stillens bekannt.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)