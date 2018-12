CNS zahlt mehr für Hebammen-​​Besuche

Seit Jahren kämpfen Hebammen in Luxemburg um eine Aufwertung ihres Berufs – nun sind Verbesserungen in Sicht. Wie das Ministerium für Sozialversicherung auf Nachfrage von L'essentiel erklärt, werden die Leistungen der Hebammen ab 1. Januar 2019 aufgewertet.

Was machen Hebammen eigentlich?



Viele schwangere Frauen legen Wert darauf, nicht nur einen Arzt als Experten zu Rate zu ziehen. Hebammen bieten werdenden Müttern (und auch Vätern) ein zusätzliches offenes Ohr, führen Vorsorgeuntersuchungen durch und klären über alle möglichen Aspekte in Zusammenhang mit einer Geburt auf.



Hebammen sind berechtigt, in Eigenverantwortung «herkömmliche» Geburten in Krankenhäusern oder Entbindungsstationen durchzuführen. Auch nach der Geburt greifen Hebammen frisch gebackenen Müttern unter die Arme, etwa mit Ratschlägen zum Stillen oder zur Ernährung.

Bis jetzt konnten schwangere Frauen nur für eine einzige Hebammen-Sprechstunde Geld von der Krankenkasse CNS zurückverlangen. Ab 2019 können pro Schwangerschaft bis zu fünf weitere Sitzungen rückerstattet werden. Voraussetzung für eine Kostenübernahme ist jedoch eine ärztliche Verordnung.

Neue Wochenbett-Pauschale

Das Ministerium spricht von einer «erheblichen Verbesserung», sowohl für Mütter als auch für die Hebammen: Die werdende Mutter kann die Hebamme ihres Vertrauens vor der Geburt besser kennenlernen, über ihre Sorgen und Probleme mit ihr sprechen und entsprechende Vorbereitungen für den «Tag X» treffen. Im Gegenzug können Hebammen ihre Arbeit besser organisieren, so das Ministerium.

Auch die sogenannten «Forfaits pour soins post-partum», die Pauschalen für nachgeburtliche Betreuung, wurden neu geregelt. Diese Leistung kann ab 1. Januar einheitlich bis zu 15 Tage nach der Geburt in Anspruch genommen werden. In komplexeren Fällen (Mehrlingsgeburten, Frühgeburt oder Kaiserschnitt) kann der Zeitraum für Wochenbettpflege auf 21 Tagen ausgedehnt werden.

Hebammen vorsichtig optimistisch

Anne Dahm vom Verein luxemburgischer Hebammen (ALSF), der 105 Mitglieder zählt, gibt sich angesichts der Neuerungen vorsichtig optimistisch: «Wir müssen abwarten, ob die neuen Regeln wirklich Verbesserungen bringen.»

Bei den Geburtshelfern nimmt man jedoch mit Wohlwollen zur Kenntnis, dass im Ministerium und bei der CNS offenbar ein Umdenken in Bezug auf den Beruf der Hebamme eingesetzt hat. «Alle Nomenklaturen (Gebührenordnungen, Anm.) werden zurzeit überarbeitet, um sie zu modernisieren und der heutigen Realität anzupassen», betont das Sozialversicherungsressort.

