Chamber stimmt für strengere Maßnahmen

Wie von Premierminister am Mittwoch angekündigt, werden am ersten Weihnachtsfeiertag die neuen Corona-Maßnahmen in Kraft treten. Nachdem der Staatsrat am Donnerstag bereits eine positive Stellungnahme abgegeben hatte, haben die Abgeordneten am Freitagmorgen die Änderungen am Covid-Gesetz verabschiedet. «Der Gesetzentwurf wurde mit den Stimmen der Mehrheitsparteien (DP, LSAP, Déi Gréng) angenommen.

Die Oppositionsparteien stimmten dagegen, mit Ausnahme der Abgeordneten der Piraten, die sich der Stimme enthielten», so die Chamber. Mit den Maßnahmen soll vor allem verhindert werden, dass die Infrastruktur des Landes wegen der hochansteckenden Omikron-Variante funktionsunfähig wird.

Die Gastronomie muss ab dem 25. Dezember also um 23 Uhr schließen, für Restaurantbesuche, Freizeitaktivitäten und private Treffen gelten schärfere 2G- bzw. 2G-Plus-Regelungen, je nach Anzahl der Personen. «Plus» bedeutet, Geimpfte und Genese brauchen zusätzlich einen Booster-Nachweis oder negativen Test.

Bis 10 Personen: keine Restriktionen Mehr als 10 Personen: 2G Mehr als 20 Personen: 2G-Plus Mehr als 200 Personen: Hygienekonzept erforderlich

Schüler und Lehrpersonal müssen nach den Ferien eine Maske tragen.

Die Maßnahmen sind zunächst bis zum 28. Februar befristet. Im Januar soll eine Neubewertung der Lage erfolgen. Die Maßnahmen könnten dann verschärft, verlängert oder gelockert werden.

(nc/L'essentiel)