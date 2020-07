Der Finanzsektor ist vor der Krise nicht gefeit

Die Entlassung von mehr als einem Drittel (70 Personen) der Belegschaft des in Bartringen ansässigen Finanzunternehmens Kneip hat den Finanzssektor des Landes erschüttert. Als führender Wirtschaftssektor des Landes ist aber auch er nicht immun gegen größere Arbeitsplatzverluste. Laut Aleba erwägen einige Unternehmen wegen der Covid-19-Krise Sozialpläne «in den kommenden Monaten».

«Überall hören wir von Unternehmen, die darüber nachdenken, anders zu arbeiten und bei sinkenden Einnahmen über Kostensenkungen nachzudenken. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass die ersten Opfer in einer solchen Situation die Arbeitnehmer sind», erklärt Gewerkschafts-Präsident Roberto Mendolia. Während die gesamte Wirtschaft von der Epidemie und den Folgen des zweimonatigen Lockdowns betroffen ist, haben Banken und Finanzunternehmen auf den ersten Blick weniger gelitten als manche andere.

« Es ist noch zu früh, um sich zu den Auswirkungen zu äußern »

Zumindest zeigen das die Zahlen der Kommission zur Überwachung des Finanzsektors. Für das erste Quartal des vergangenen Jahres wird das Ergebnis des luxemburgischen Bankensektors auf 1,24 Milliarden Euro geschätzt, was einem Anstieg von 22,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zinsmargen sind um 16 Prozent gestiegen und die Provisionseinnahmen um ganze 21,5 Prozent. Die Monate April und Mai werden bei den Zahlen natürlich noch nicht abgebildet, aber ein Trend ist dennoch erkennbar.

Für die ABBL (Association des Banques et Banquiers Luxemburg) ist dies ein Beweis für die Dynamik des Sektors, auch in Krisenzeiten. Es sei aber «noch zu früh, um sich zu den Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigung zu äußern», so der Verband gegenüber L'essentiel. Tatsache bleibt, dass eine Gesundheits- und dann Wirtschaftskrise solchen Ausmaßes «notwendigerweise Auswirkungen auf die Banken hat», so die ABBL. «Alle unsere Bemühungen konzentrieren sich nun auf die wirtschaftliche Erholung», so der Branchenverband.

(Thomas Holzer/L'essentiel)