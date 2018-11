«Europa bleibt der schönste Ort der Welt»

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker war am Montag zu Gast beim SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, forderte Juncker Europäer in seiner Rede dazu auf sich nicht stetig zu beklagen. Denn Europa sei «der schönste Ort der Welt. Und das wissen alle, mit Ausnahme der Europäer».

Diesen Appell verdeutlicht der Luxemburger mit einer Geschichte aus seiner Kindheit. Juncker erzählt von seinem Vater Josef, der im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht zwangsrekrutiert wurde. Als seine Familie ihn nach der russischen Gefangenschaft am Bahnhof abholte, habe der Vater etwas zu ihm gesagt, das er bis heute nicht vergessen habe: «Ich beklage mich nie mehr».

Dem EU-Kommssionschef sei der ständige Pessimismus, der trotz Frieden und trotz Wohlstand in Europa herrscht, ein Graus. Zudem setzt Juncker die Stärken der EU in den Fokus und verweist im Zuge dessen auf die wirtschaftlichen Erfolge. Zwölf Millionen Arbeitsplätze seien in Europa geschaffen worden. Der EU-Kommissionschef fordert die Europäer dazu auf, die Zahlen objektiv zu betrachten. Die Beschäftigungsquote sei seit dem Jahr 2000 noch nie so hoch (73 Prozent), die Jugendarbeitslosigkeit noch nie so niedrig gewesen.

(L'essentiel)