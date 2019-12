Schneider nennt Datum seines Rücktritts

Etienne Schneider hatte angekündigt, sich zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt aus der Politik zurückzuziehen. Nachdem in den vergangenen Wochen viel über die Zukunft des LSAP-Politikers spekuliert wurde, hatte er zu einer Pressekonferenz am Montag geladen. Zuvor hatte ihn sein Parteikollege Jean Asselborn dazu aufgefordert, vor Weihnachten für Klarheit zu sorgen. Nach Rücksprache mit dem großherzoglichen Palast werde Etienne Schneider am 4. Februar kommenden Jahres aus dem Amt scheiden.

Sein Rücktritt erfolge «aus freien Stücken». Ein Grund für den Abschied vor Ende der Legislatur: Das Ergebnis der letzten Wahl, bei der Schneider Spitzenkandiat war und bei der die LSAP drei Sitze verlor. Er wolle Platz für eine «Erneuerung» der LSAP machen vor der nächsten Wahl. Etienne Schneider hatte am 1. Februar 2012 das Amt des Wirtschaftsminister Luxemburgs übernommen und löste damit Jeannot Krecké ab. Er hatte von Anfang an angekündigt, dass seine Amtszeit auf zehn Jahre begrenzt sei. Da er dies für eine lebendige Politik als notwendig erachte, wie der LSAP-Mann immer betont hatte.

«Ich will einen sauberen Schnitt machen»

«In der Politik gibt es für mich keine Zukunft.», macht der Wirtschaftsminister bei der Pressekonferenz deutlich. In die Chamber will Schneider nicht zurückkehren, obwohl ihm dies rechtlich zustehen würde. «Ich will einen sauberen Schnitt machen», sagte Schneider weiter. Deswegen wolle er alle Verbindungen zum Staatsdienst trennen. Viele Angebote aus der Privatwirtschaft habe er abgelehnt. Er wolle nichts überstürzen und Verhandlungen mit ArcelorMittal habe es nicht gegeben. Deswegen nimmt Schneider sich erst mal eine Auszeit, um in Ruhe seine Zukunftspläne zu überdenken. Ab dem 4. Februar werde er «sich Zeit nehmen. Ich werde auch mehr davon für mein Privatleben haben, für meinen Mann, meine Familie, meine Freunde.»

Mit Etienne Schneider scheidet nun der zweite Vizepremier aus der Regierung aus. Zuvor hatte der stellvertretenden Premierminister Félix Braz (Déi Gréng) aus gesundheitlichen Gründen die Regierung verlassen. Nun muss die LSAP einen neuen Stellvertreter benennen. Den Posten könnte Dan Kersch, Minister für Arbeit und Sport bekleiden. Als Wirtschaftsminister könnte der LSAP-Abgeordnete François Fayot auf Schneider folgen.

(jw/L'essentiel)