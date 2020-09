Beschäftigte in Luxemburg haben viele Freiheiten

Die Corona-Pandemie hat die Arbeitsweisen in vielen Unternehmen völlig auf den Kopf gestellt. Wie aus einer neuen Eurostat-Studie hervorgeht, müssen sich 61 Prozent der Arbeitnehmer in der EU an die von ihrem Arbeitgeber festgelegten Arbeitszeiten halten. 21 Prozent können ihre Arbeitszeiten mit Einschränkungen einteilen, während 18 Prozent freie Hand haben. Luxemburg ist eines der Länder, in denen die Arbeitnehmer die meisten Freiheiten haben: nur 49 Prozent mussten den vorgegebenen Arbeitszeiten nachkommen, 36 Prozent konnten ihre Zeit zum Teil frei einteilen und 15 Prozent völlig.

Außerdem gehören die Arbeitnehmer in Luxemburg auch zu den flexibelsten: 37 Prozent passen ihre Arbeitszeit mindestens einmal pro Woche an unvorhergesehene Anforderungen an, verglichen mit dem europäischen Durchschnitt von 21 Prozent. Mehr als ein Viertel (26 Prozent) gibt an, dies mindestens einmal im Monat getan zu haben (gegenüber 19 Prozent auf europäischer Ebene). Während 55 Prozent der Beschäftigten in Luxemburg niemals außerhalb der Arbeitszeiten kontaktiert wurden (59 Prozent auf europäischer Ebene), wurden 25 Prozent gelegentlich (23 Prozent) und 14 Prozent mehrmals vom Arbeitgeber (10 Prozent) kontaktiert.

Allerdings gaben auch 77 Prozent der Arbeitnehmer im Großherzogtum an, ziemlich einfach spontan ein oder zwei Stunden frei nehmen zu können (67 Prozent auf europäischer Ebene).

(mc/L'essentiel)