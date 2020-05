Firmenchef schenkt Kliniken tausende Flaschen Saft

Drei Tage Lieferzeit für rund 10.000 Flaschen Saft: Thierry Amougou, Geschäftsführer der Getränkefirma Naturévous hat die luxemburgischen Krankenhäuser abgeklappert und ist dabei eine riesige Menge Saft losgeworden. Er hat die Erfrischungen jedoch nicht verkauft – sondern verschenkt.

«Die Krankenhäuser gehören zu meinen Kunden. Ich bewundere das Personal für das, was es in der Corona-Krise geleistet hat. Ihnen ein paar Flaschen Saft vorbeizubringen, war eben meine Form der Anerkennung. Eine kleine Belohnung für ihre Arbeit», sagt Amougou. Auch wenn er in diesen unruhigen keine Probleme damit gehabt hätte, den Saft zu verkaufen, zog er seine «Spende» vor. So macht es mich stolzer», sagt er.

Sein 2015 gegründetes Unternehmen hat seinen Sitz in einem Lagerhaus in Ellingen. Dort werden mit etwa zehn Mitarbeitern frische, kalt pasteurisierte und konservierungsmittelfreie Bio-Fruchtsäfte abgefüllt. 30 Tonnen Orangen werden von der Firma pro Monat gepresst. «Wir verkaufen pro Tag etwa 500 Flaschen an 150 Kunden», an Krankenhäuser, aber auch an Firmen Unternehmen und Tankstellen. Trotz der Corona-Krise ist Amougou zuversichtlich, dass sein Unternehmen die erhofften 1,2 Millionen Umsatz erreichen wird.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)