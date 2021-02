Impfkampagne dauert Stand jetzt bis 2024

Die Webseite Politico führt derzeit eine Echtzeit-Studie über die in der EU und in Großbritannien durchgeführten Covid-19-Impfkampagnen durch. Außerdem erstellt die Seite Prognosen darüber, wie lange es dauern wird, bis in allen EU-Staaten und in Großbritannien 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein werden. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern schneidet Luxemburg dabei nicht gut ab. Laut der Studie würde es bei durchschnittlich 613 verabreichten Dosen pro Tag bis März 2024 dauern, bis die erwartete Impfquote erreicht sein wird.

Zum Vergleich: Bis August 2021 sollen demnach 70 Prozent der Briten, und bis Juli 2022, ebenso viele Malteser und Ungarn gegen Covid-19 geimpft sein. Italien dürfte sein Ziel bis August 2023 erreichen, Frankreich einen Monat später und Deutschland im Januar 2024. Luxemburg befindet sich auf Platz 21 von 28 des Rankings – und steht noch vor Belgien (November 2024), den Niederlande (Dezember 2024) und Bulgarien (Dezember 2030).

Genug, um eine Million Menschen zu impfen

Bei genauerem hinsehen sind diese Ergebnisse jedoch mit Vorsicht zu genießen. Die britischen Gesundheitsbehörden waren bisher bei der Zulassung von Impfstoffen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) immer einen Schritt voraus. Außerdem verteilt Ungarn russische Impfstoffe, die von der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) nicht geprüft wurden. Luxemburg wird in Zukunft möglicherweise das Tempo der Impfungen beschleunigen können. Zwar wurden die Lieferungen von Pfizer/Biontech im Januar verzögert, doch diese sollten allmählich wieder ansteigen – auf 7020 Dosen pro Woche bis Ende Februar. Außerdem erwartet Luxemburg im Laufe dieses Monats zwei Lieferungen mit insgesamt 6000 Dosen von Moderna. Wie und wann Astrazeneca die Impfstoffe ausliefern wird, steht bisher nicht fest.

Darüber hinaus warten die Johnson & Johnson und Curevac-Impfstoffe noch auf eine Zulassung in der EU. Luxemburg hat insgesamt 1.806.355 Dosen davon bestellt.

Die Impfstoffmenge wolle Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Montag nicht kommentieren. Ihrer Meinungen nach gebe es noch zu vielen Ungewissheiten. Alles würde vor allem davon abhängen, wie schnell Impfstoffe hergestellt und geliefert werden können. Nach den Berechnungen von Politico, müsste Luxemburg 2914 Personen pro Tag impfen, damit bis zum 22. September 70 Prozent seiner Bevölkerung immun ist.

(jw/L'essentiel)