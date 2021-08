Luxemburger A400M fliegt nun Soldaten nach Mali

Nach der Machtübernahme der Taliban und dem sechstägigen Einsatz des luxemburgischen Armee-Flugzeugs A400M in Afghanistan steht bereits die nächste Mission für die Maschine und ihre Besatzung an. Nach Angaben des Militärs sind am Freitag einige Soldaten vom Flughafen Findel aus nach Mali gestartet.

«Dieses Kontingent wird für einen Zeitraum von etwa vier Monaten dort eingesetzt werden. Sie besteht aus einem Unteroffizier, einem Gefreiten und 13 freiwilligen Soldaten, die in die Force Protection Group im Lager von Koulikoro integriert werden», heißt es in der Erklärung.

Ech sinn houfreg iwwert d'Aarbecht déi de Lt. Col. Georges Eiden an de Gilles Hoffmann déi läscht Deeg ënnert ganz schwierege Konditiounen zu Islamabad geleescht hunn. Si hunn bei der Evakuatioun vu villen honnerte Mënsche gehollef. Merci! pic.twitter.com/E9e0oW1GLN — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) August 27, 2021

Premierminister Xavier Bettel und Verteidigungsminister François Bausch empfingen die Soldaten, die zu diesem Anlass mobilisiert wurden. «Ich bin stolz auf die Arbeit von Oberstleutnant Georges Eiden und Gilles Hoffmann, die die letzten Tage unter sehr schwierigen Bedingungen in Islamabad in Pakistan verbracht haben. Sie halfen bei der Evakuierung von mehreren hundert Menschen. Danke», schrieb der Premierminister.

Die luxemburgische Präsenz in Mali ist Teil einer längerfristigen Mission, die gemeinsam mit anderen europäischen Ländern durchgeführt wird, um Frankreich bei seinem Ziel zu unterstützen, dschihadistische Angriffe in der Sahelzone einzudämmen.

«Es gibt keinen Grund, sich zurückzuziehen. Im Gegenteil, das internationale und luxemburgische Engagement in Mali muss angesichts der Unsicherheit und der gewalttätigen Salafisten, die die Sahelzone und ihre Zivilbevölkerung bedrohen, aufrechterhalten werden», so das Verteidigungsministerium gegenüber L'essentiel.

(th/L'essentiel)