Sommerstimmung in den Parks der Hauptstadt

Lange Schlangen vor den Eisdielen auf dem Place d'Armes, Familienpicknicks im Pétrusse-Tal und Sonnenbaden auf der Kinnekswiss. Das schöne Wetter an diesem Donnerstag, der dazu noch eine gesetzlicher Feiertag war, lockte die Menschen in die Straßen und Parks der Hauptstadt. Eine sommerliche Atmosphäre nach dem Lockdown lag in der Luft.

«Wir hängten Ringe für Cross-Fit-Übungen an den Ast eines Baumes. Die Leute kommen und fragen uns, ob sie sie nutzen können, und wir sagen Ja», sagte Pedro, 26. Mit einem Dutzend Freunden hat er sich auf dem Rasen der Kinnekswiss niedergelassen.Vom Risiko einer zweiten Welle an Corona-Infektionen zeigte sich Pedro wenig beeindruckt: «Wir müssen langsam zur Normalität zurückkehren», sagte er.

Sandra, 26, Amalia, 24 und Lisa, 23, versuchen weiterhin ihr Bestes, um «das Richtige zu tun». «Jede hat ihr eigenes Glas, aber wir haben die Flasche bereits angefasst, nachdem wir unsere Hände desinfiziert haben», erklären sie. Samuel und Kassandra sind «vorsichtig», die beiden haben ihre 5-jährigen Tochter Anne dabei. «Damit sie mit anderen Kindern spielen konnte, brachten wir Badmintonschläger mit. Um Nähe zu vermeiden». Die Masken trugen nur wenige Menschen, auch der Abstand von 2 Metern schien für manche schwierig einzuhalten. «Die Menschen lassen ihre Vorsicht beiseite. Man kann bei dieser Hitze mit den Schutzmasken nicht gut atmen», kommentierte ein Passant.

(Ana Martins/L'essentiel)