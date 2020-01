Eugène Berger (DP) im Alter von 59 Jahren gestorben

Der DP-Fraktionsvorsitzende Eugène Berger ist im Alter von 59 Jahren im Beisein seiner Familie verstorben. Der Abgeordnete und Vorsitzende der DP-Fraktion war am vergangenen Freitag ins Krankenhaus eingeliefert und auf der Intensivstation behandelt worden. Er hatte erst vor kurzem seinen 59. Geburtstag gefeiert und hinterlässt nun eine Ehefrau und zwei Kinder.

Et ass mat groussem Leed an Trauer dass mir dem Eugène Berger fir ëmmer Äddi soen. Hien war net nëmmen en devouéierte Politiker a begaabte Sportler mee v.a. e gudde Mënsch an enke Partner. Mir drécke senger Famill an all deenen déi him no stoungen eis déifste Matgefill aus. XB