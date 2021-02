Polfer fordert mehr Sicherheit rund um Schulen

«Das ist ein äußerst besorgniserregender Vorfall. Wir müssen das sehr ernst nehmen». Die Reaktion von Lydie Polfer auf die Meldung einer Messerstecherei im Umfeld einer hauptstädtischen Schule war klar und direkt. Die DP-Bürgermeisterin von Luxemburg-Stadt sagte auf Nachfrage von L'essentiel, dass sie erst kurz zuvor über den blutigen Streit unter jungen Erwachsenen unterrichtet worden sei.

Laut Polizeimeldung ging die Auseinandersetzung offenbar von einem pöbelnden 17-Jährigen aus, der eine 18-jährige Bekannte beschimpft haben soll. Als ein 20-jähriger Freund der jungen Frau mit einem Messer bewaffnet dazwischen ging, ist die Situation dann offenbar in eine Schlägerei ausgeartet, in deren Verlauf die 18-Jährige eine Stichverletzung im Brustbereich erlitten hat. Nach der Behandlung durch einen Notarzt ist sie in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Verletzungen waren nach Polizeiangaben nicht lebensbedrohlich.

« Das erfordert eine Sicherheitspräsenz rund um die Schulen »

Der 17-Jährige und sein 20-Jähriger Widersacher konnten ermittelt werden. Die Polizei hat die Untersuchung des Vorfalls aufgenommen. Der neuerliche Vorfall wiegt besonders schwer vor dem Hintergrund der tödlichen Messerattacke auf den 18-Jährigen Rafael Ende Januar. Der Schüler des Lycée technique de Bonnevoie hatte dabei auf tragische Weise sein Leben verloren, zwei minderjährige Tatverdächtige wurden nach der Attacke verhaftet.

«Wir stellen fest, dass erneut die Bereitschaft da war, ein Messer zu benutzen», sagte Polfer, die sich betroffen zeigte, dass sich dieser Fall wieder in der Nähe einer Schule abgespielt hat. «Das erfordert eine Sicherheitspräsenz rund um die Schulen», sagt die Bürgermeisterin mit Blick auf die Kontroverse, die bereits um den Einsatz eines privaten Sicherheitsunternehmens im Bahnhofsviertel entstanden war.

(MV/L'essentiel)