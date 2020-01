Gewinner des Jackpots hat sich endlich gemeldet

Na endlich! Der glückliche Gewinner des 28-Millionen-Euro-Jackpots hat sich nach fast einer Woche bei der Lotterie gemeldet. Das teilte die Nationallotterie am Donnerstagabend mit. Es ist der drittgrößte Jackpot in der Geschichte der Luxemburger Lotterie.

Wer der Glückliche ist, wollte die Lotterie nicht mitteilen. Nur so viel sei verraten: Es ist ein Mann. Letzte Woche Freitag hat er als einziger die richtigen Zahlen angekreuzt. Damit muss er den Jackpot in Höhe von 28.601.720 Euro nicht teilen.

Noch mehr Geld wurde nur in zwei Fällen ausgelost: 2013 waren 65,79 Millionen Euro im Lostopf, zwei Jahre später dann 31,66 Millionen. Wer selbst sein Glück probieren will, hat nächste Woche wieder die Chance. Am Freitag, den 7. Februar liegen sogar 130 Millionen Euro im Super-Jackpot.

(L'essentiel)