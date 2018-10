Roberto Fani ist «Koch des Jahres» in Luxemburg

Roberto Fani wurde vom Restaurantführer Gault & Millau zum «Koch des Jahres 2019» in Luxemburg ernannt. Fani ist Inhaber und Küchenchef des gleichnamigen Restaurants in Roeser. 2018 hatte Yann Gastano vom Edellokal «Oro e Argento» im Hotel Sofitel Kirchberg die begehrte Auszeichnung erhalten.

Koch des Jahres

Roberto Fani (FANI in Roeser)

Patissier des Jahres

Lionel Marchand (La Pomme Cannelle)

Pop of the Year

Morris Clip (Tempo)

«Culinary Innovators Restaurant Philosophy Award 2018»

René Mathieu (La Distillerie)

Sommelier des Jahres

Anthony Masson (Ma Langue Sourit)

Gastgeberin des Jahres

Jennifer Murgia-Radelet (Restaurant Yves Radelet)

Geheimtipp

Claude Magnin (Postkutsch)

Entdeckung des Jahres

Hannes Graurock (Le Luxembourg)

Persönlichkeit des Jahres

Jean Kircher (Pains & Tradition)

Der neue Gastro-Guide von Gault & Millau für die Region Belgien und Luxemburg erscheint am Montag, 5. November, in einer Auflage von 30.000 Stück. Unter den 1300 empfohlenen Lokalen finden sich insgesamt 113 Adressen in Luxemburg. Schlemmermäuler auf der Suche nach neuen kulinarischen Erlebnissen können sich bereits jetzt im Internet den Mund wässrig machen und die Empfehlungen der Experten abrufen.

Die Macher von Gault & Millau haben dieses Jahr 34 neue Restaurants aus Luxemburg in ihre Liste aufgenommen, darunter 14 «Pop»-Lokale, in denen Gäste innerhalb einer Stunde ein qualitativ hochwertiges Gericht unter 35 Euro genießen können. Auch sechs Chocolatiers aus dem Großherzogtum finden im Restaurantführer lobende Erwähnung.

