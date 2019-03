«Ohne andere Kulturen können wir nicht leben»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Anlässlich des 36. Festivals für Migration, Kulturen und Völkerverständigung waren an diesem Wochenende Kulturen aus aller Welt bei Luxexpo The Box vertreten. 30.000 Besucher konnten an mehr als 400 Stände fremde Kulturen kennenlernen. «Ich bin gekommen, um die Küche Südamerikas zu entdecken. abgesehen von ein paar brasilianischen Spezialitäten und der Musik, kenne ich sie nicht wirklich», erklärt Lamya, die mit einigen Freunden gekommen ist.

Vereine boten auf ihren Ständen lokale Spezialitäten an, wie typische Gerichte, Süßigkeiten, alkoholische und nichtalkoholische Getränke. «In Luxemburg gibt es nicht viele Costa-Ricaner. Dieses Festival ist für uns eine Gelegenheit, unsere Gastronomie, aber auch unsere Kultur zu erfahren. Wir können uns mit vielen Menschen austauschen und auch die Kulturen anderer Länder entdecken», sagt Marco vom Verein Sabor de los Ticos.

«Ich mag kulturelle Unterschiede, sie erweitern unseren Horizont, sie erlauben es uns, einander zu akzeptieren. Ohne sie können wir nicht leben», fügt Lamya hinzu. Das ganze Wochenende über boten die Vereine zudem Tanzaufführungen an, als eine weitere Möglichkeit, die Bräuche ihrer Länder vorzustellen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)