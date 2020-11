Geschäftsinhaber sind vor Black Friday «erleichtert»

Weil die Maskenpflicht und die Abstandsregeln in den Geschäften respektiert werden, hat Premierminister Xavier Bettel am Montag verkündet, diese offen zu lassen. «Eine Erleichterung» für Sandra Remetter, Inhaberin des Acapela in Esch/Alzette. «Ich verstehe die Entscheidungen», sagt sie, «wir denken natürlich an den Umsatz, aber am Ende ist die Gesundheit das Wichtigste. Einen goldenen Mittelweg zu finden, ist gut, und Xavier Bettel hat ihn gefunden».

Der Black Friday kann also kommen. Ihr Geschäft hat – wie andere in Esch auch – das Angebot bereits am Montag gestartet, «um am Freitag nicht zu viele Leute zu haben», erklärt Cinzia DeRosa, Inhaberin von «Primadonna Collection». Ein von den Ladenbesitzern mit Spannung erwarteter Freitag. Denn um alle Kunden unter Einhaltung der Gesundheitsvorschriften begrüßen zu können, haben sich die Geschäfte vorbereitet.

« Wir haben ein großes Geschäft, aber wir haben nur Platz nur sechzehn Personen »

«Wir achten auf die Anzahl der Kunden», sagt Delphine Lion, Schönheitsberaterin in der Parfümerie Paris 8: «Wir haben ein großes Geschäft, aber wir haben nur Platz nur sechzehn Personen inklusive Personal», sagt sie, «jeder Berater kümmert sich um einen Kunden. Sie desinfizieren ihre Hände am Eingang, dann beraten wir sie. Wir verwenden kein Make-up mehr und vorsichtshalber auch keine Kundentester mehr».

Bei Acapela «desinfizieren wir die Kabinen, die Kasse, das Bankkartenlesegerät und die Kunden desinfizieren ihre Hände am Ein- und Ausgang», sagt Sandra Remetter. Es ist das Licht am Ende des Tunnels, zumal diesen Freitag bereits die Weihnachtseinkäufe beginnen.

(Noémie Koppe/L'essentiel)