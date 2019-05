«Relais pour la Vie» bringt mehr als halbe Million ein

Der «Relais pour la Vie» war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Das teilt die Fondation Cancer in einer Pressemitteilung am Donnerstagmorgen mit. Die 13.783 Läufer, die am 23. und 24. März in der Coque an den Start gingen und sich in 375 Teams abwechselten, sammelten insgesamt 680.500 Euro.

Die gesammelten Gelder sollen in die Forschung gesteckt und in die Unterstützung der Patienten fließen. Lucienne Thommes, Direktorin der Stiftung, bedankte sich «bei allen Teams für ihr herausragendes Engagement».

Sechs Teams wurden in diesem Jahr mit der «Trophée de l'espoir» ausgezeichnet: Team Italia, CapFutur, The IT Crowd 1.0, Maisons Relais Monnerech, Jousefshaus Réimech und Deloitte General Services 1. Eine besondere Erwähnung erhielten die Teams Provençal 1 und Raiffeisen 1.

(jw/L'essentiel)