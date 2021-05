«Keine Angst» vor der Nationalpolitik

In der Öffentlichkeit ist ihr Name noch nicht geläufig. Beim letzten Nationalkongress der CSV sorgte Anne Logelin für eine Überraschung. Die Sassenheimer Gemeinderätin wurde als Vizepräsidentin der CSV ausgewählt. In die Nationalpolitik einzusteigen mache ihr «keine Angst, ganz im Gegenteil». «Ich wollte mich schon seit langem politisch engagieren», erzählt Logelin gegenüber L'essentiel. Rekrutiert wurde sie von Claude Wiseler, als er seine Liste aufstellte.

In ihrer neuen Funktion habe Logelin vor, sich mit unterschiedlichen Themengebieten zu beschäftigen – so zum Beispiel der Jugend, mit der sie sich bereits als Gemeinderätin auseinandergesetzt habe. «Die psychische Gesundheit der Jugendlichen wird mit Corona auf die Probe gestellt. Dementsprechend ist in den kommenden Jahren mit zahlreichen Problemen zu rechnen», befürchtet die ausgebildete Mathelehrerin, die in Düdelingen unterrichtet. Davor habe sie einige Zeit in Deutschland und in Finnland verbracht. Besonders beeindruckt habe sie dort vor allem «das ausgewogene Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben».

Einen Marathon laufen

Auch der soziale Aspekt sei ihr wichtig, da «es unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass jeder seinen Platz in der Gesellschaft findet», so Logelin. Schließlich erwähnte sie die Bedeutung von «Wohnen und Klima». Die CSV-Politikerin bedauert, dass sich «die Kluft zwischen Wohlhabenden und Nicht-Wohlhabenden unter dieser Regierung seit 2013 verschärft» habe. Sie stimme dementsprechend Claude Wiselers Anspruch auf qualitatives Wachstum zu setzen «zu 100 Prozent» zu. Die junge Familienmutter sehe übrigens «positive Aspekte in der Krise – unter anderem Videokonferenzen, die es ermöglichen, Zeit zu sparen und dadurch mehr Zeit für die Familie zu haben». Ihre neue Arbeit zwinge sie dazu, sich neu zu organisieren, um ihre Rolle als CSV-Vizepräsidentin und ihre Arbeit als Lehrerin unter einen Hut zu bringen – zusätzlich zu ihrem Engagement im Leichtathletikverein Beles, ihre Heimatsgemeinde, wo sie heute immer noch lebt.

Sport sei schon immer ein wichtiger Teil ihres Lebens gewesen. «Es ist für meine Psyche wichtig und hat mir dabei geholfen, mich durzusetzen», sagt die zielstrebige CSV-Vizepräsidentin mit Gelassenheit. Sie trainiere weiter, obwohl sie nach dem Sieg des Escher Kulturlaafs mit dem Wettkampf aufgehört habe. Ihr nächstes Ziel: Einen Marathon laufen. Ein Ausdauertest, genau wie die Herausforderungen, die auf Logelin und ihre Partei zukommen, um erneut in die Regierung zu kommen.

(jg/L'essentiel)