Armee verteilt bereits Masken für Handwerker

Die «Drive-in»-Maskenausgabe für Handwerksbetriebe ist seit Freitagmorgen eingerichtet. Zusammen mit der Handwerkskammer gibt die Armee auf dem Parkplatz E des Flughafens Findel von heute bis einschließlich Montag (9 bis 18 Uhr) die Schutzmasken an Handwerksbetriebe.

Aus organisatorischen Gründen sollen die Betriebe ihre Masken so weit wie möglich nach einem festgelegten Zeitplan abholen. Fünf Masken erhalten die Unternehmen pro Mitarbeiter – kostenlos. So haben die Handwerksbetriebe Zeit, sich auf die Wiederaufnahme der Bauarbeiten am 20. April vorzubereiten. Denn auch für die Betriebe und ihre Mitarbeiter gilt dann die Maskenpflicht.

Verteidigungsminister François Bausch informierte sich heute Morgen vor Ort über die Fortschritte bei der Verteilung der Masken. Der Minister bedankte sich in diesem Zusammenhang bei allen Beteiligten, insbesondere dem Flughafen Luxairport und der französischen Autobahn- und Tiefbaubehörde für die Unterstützung dieser Aktion.

(aub/L'essentiel)