Sicherheitspersonal soll Differdingen bewachen

Ab dem 1. Juli werden Sicherheitskräfte eines privaten Unternehmens in den Straßen der Innenstadt von Differdingen patrouillieren. «Sie werden bis 21 oder sogar 22 Uhr auf den Straßen präsent sein», sagt Bürgermeister Roberto Traversini gegenüber L'essentiel.

Insbesondere der Parc Gerlache, die Rue Michel Rodange, der Parkplatz an der Umgehungsstraße und der Fußgängertunnel sollen verstärkt überwacht werden. «Mit dieser Maßnahme reagieren wir auf die vielen Anfragen von besorgten Bewohnern, die Angst haben, sich an bestimmten Orten ihrer Stadt aufzuhalten. Die Mitarbeiter der privaten Sicherheitsfirma können die Polizei rufen, aber nicht direkt eingreifen. Sie werden aber in jedem Fall eine Unterstützung für die Polizei sein», erklärt der Bürgermeister.

Probleme könnten sich in andere Stadtteile verlagern

Diese personelle Maßnahme werde durch Überwachungskameras ergänzt. Traversini hoffe, dass diese noch vor Ende des Jahres in Betrieb genommen werden können. «Wenn sich die Leute mit einer Kamera sicher fühlen, umso besser», fügt er hinzu.

Gleichzeitig weist das Stadtoberhaupt darauf hin, dass sich Probleme in andere Stadtteile verlagern könnten. Dort, wo weder Kameras noch Sicherheitskräfte präsent sind. Deshalb strebe der Bürgermeister an, zusätzlich mehr in die Prävention zu investieren. Die Einbindung von Sozialarbeitern und die Schaffung eines Jugenddienstes hätten jetzt Priorität.

(Marion Mellinger/L'essentiel)