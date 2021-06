Über Frankreich braut sich etwas zusammen

Über Frankreich hat sich ein riesiger Gewitterkomplex gebildet, wie verschiedene Wetterdienst in Europa twittern. Und er bewegt sich Richtung Nordosten.

Eine Tiefdruckzone über Westeuropa nimmt heute Einfluss auf das Wetter in Luxemburg. Es kommt heißere und instabilere Luft zu uns, wie Météolux berichtet. Deshalb kommt es zu lokalen Gewittern, die am Freitagvormittag im Großherzogtum eintreffen. Die Wetterexperten vom Findel erwarten dann bis zu zehn Liter Regen pro Quadratmeter und Windböen, die Tempo 65 in der Spitze erreichen. Gegen Abend ist der Spuk laut Vorhersage wieder vorbei.

Am Donnerstag wird die 30-Grad-Marke wieder geknackt. An der Mosel rechnet Météolux sogar mit Temperaturen um die 34 Grad. Von 12 Uhr bis 21 Uhr gilt wegen der Hitze daher wieder die gelbe Warnstufe für das ganze Land.

(sw/L'essentiel)