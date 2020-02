Polizei muss öfter bei häuslicher Gewalt eingreifen

«Es ist eine Tragödie, leider kommt sowas immer wieder vor», berichtet ein Mitarbeiter der gemeinnützigen Organisation Femmes en détresse (FED) ein. Eine Frau ist am Montag aus dem zweiten Stock in Mersch gesprungen, um ihrem gewalttätigen Partner zu entkommen, wobei sie schwer verletzt wurde. Der Mann wurde am vergangenen Donnerstag in Untersuchungshaft genommen.

265 Fälle von häuslicher Gewalt führten nach Angaben des Verbandes im Jahr 2019 dazu, dass die Polizei eingreifen und den Täter aus dem Haushalt verweisen musste. Das sind 30 sogenannte Wegweisungen mehr als noch im Jahr 2018. Leider ist dies manchmal nicht das Ende der Tortur für die Opfer, da die Dauer der Wegweisung nur zwischen 14 Tagen und drei Monaten beträgt.

Wohnungssituation sorgt für zusätzliche Probleme

Dies ist leider nur eine vorübergehende «Lösung», erklärt Henri Eippers, Sprecher der Justizverwaltung. In einigen Fällen muss das Opfer sein Zuhause verlassen und eine neue Wohnung finden, was angesichts der Wohnungsproblematik im Großherzogtum «für eine einzelne Person sehr kompliziert sein kann, besonders in einem Zeitfenster von nur drei Monaten», so die Organisation.

Nur im Falle einer Wiederholungstäterschaft und je nach den Umständen kann die Staatsanwaltschaft entscheiden, den Täter strafrechtlich zu belangen. In der Zwischenzeit kommt die FED ins Spiel, um den Opfern mit einer Notunterkunft, aber auch mit «ebenso wichtiger psychologischer Arbeit» zu helfen. «Wir helfen den Opfern, damit sie wieder selbständig werden», erklärt der ASBL-Mitarbeiter, «denn sie sind oft von ihren Peinigern abhängig».

Dennoch bleibt ein Problem ungelöst, stellt Eippers fest: «Es gibt keine Betreuung für Kinder, die Zeugen häuslicher Gewalt in Luxemburg sind».

