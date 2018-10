Luxemburgs Flüsse schrumpfen zusammen

Die Experten der Luxemburger Wasserverwaltung sprechen von einem «außergewöhnlichen Ereignis»: Weil seit Wochen kaum Regen fällt, sind unsere Flüsse teils erheblich zusammengeschrumpft. An der Alzette in Luxemburg-Pfaffenthal zeigte der Pegel am Freitagmittag nur noch ganze acht Zentimeter an – normalerweise steht der Fluss an dieser Stelle 36 Zentimeter hoch. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Rosport: Zarte 46 Zentimeter beträgt der Wasserstand der Sauer, einen Meter unter dem Normalwert. Auch die Mamer, die Attert und die Wiltz weisen niedrige Pegel auf.

Weniger Betrieb im Hafen Mertert



Der Wasserstand der Mosel befindet sich dank der Staustufen im Normalbereich – anders geht es dem «großen Bruder» der Mosel, dem Rhein . Allerdings bekommt auch der Hafen Mertert die Flaute im Rhein zu spüren, wiemeldet: Schiffe, die über die Mosel Richtung Rhein fahren, sind aufgrund des Rekord-Niedrigwassers in Deutschlands längstem Fluss mit reduzierter Ladung unterwegs – oder sie kommen erst gar nicht, weil sie auf andere Transportwege an Land umsteigen.

Die Niedrigwasser-Situation sei ähnlich gravierend wie in den Jahren 2003 und 2011, sagt Christine Bastian von der Abteilung für Hydrologie in der Wasserverwaltung. Für eine abschließende Bewertung der Lage sei es aber noch zu früh. Zudem werden die Pegelstände lokal durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Kollege Daniel Göhlhausen rechnet jedoch damit, dass das Jahr 2018 einige Negativ-Rekorde brechen wird. «Unter dem niedrigen Wasserstand haben vor allem Fische und andere Organismen im Wasser zu leiden. Bleibt nur zu hoffen, dass in den nächsten Wochen wieder Regen fällt.»

Die Sauer in Bollendorferbrück.

Stausee noch gut gefüllt

Ansonsten könnte es nämlich nächstes Jahr auch mit den Trinkwasser-Reserven Probleme geben. Der Obersauer-Stausee, das größte Reservoir des Landes, füllt sich hauptsächlich in den niederschlagsreichen Monaten von Oktober bis März. «Trotz der Trockenperiode in den vergangenen Monaten verfügt der Stausee derzeit über genügend Wasserreserven», beruhigt Tom Schaul von der Abteilung für Grundwasser und Trinkwasser. Grund dafür ist, dass im Winter 2017/2018 ausreichend Regen fiel. Aber wird das auch nächstes Jahr so sein, wenn sich die aktuelle Trockenperiode sich tief in den Winter hineinzieht?

Entwarnung ist vorerst nicht in Sicht, das Wetter im Großherzogtum bleibt vorerst relativ trocken. Für nächsten Dienstag sind allerdings ausgiebigere Regenfälle angekündigt.

