Nationalbibliothek erweitert ihr Online-​​Angebot

Ob Dirt Diary Series, Fantastic Beasts, Mein Lotta Leben, Tom Gates oder Harry Potter: Die Nationalbibliothek Luxemburg (Bibliothèque nationale du Luxembourg, BnL) hat soeben ihr Angebot an digitalen Ressourcen um mehr als 19.200 Kinderbücher erweitert. Wie die BnL am Donnerstag in einer Pressemitteilung erklärt, stehen die knapp 20.000 E-Books in den Sprachen Deutsch, Französisch oder auch Englisch zur Verfügung.

Demnach erfolgte die Ergänzung dieser E-Books im Rahmen des gemeinsamen Projekts «Read-y», das Anfang Juli diesen Jahres vom Ministerium für nationale Bildung, Kinder und Jugend ins Leben gerufen wurde. Das Ministerium verwaltet zugleich die Authentifizierungsinfrastruktur und die Zugangslizenzen für die Nationalbibliothek.

Die Online-Ressourcen der Nationalbibliothek umfasst somit mittlerweile 595.000 wissenschaftliche E-Books (Recht, Naturwissenschaften, Technik, Geistes- und Sozialwissenschaften), 163.000 E-Books aus dem Projekt ebooks.lu (Romane, Freizeitlektüre, Jugend), 77.800 E-Journale (wissenschaftliche Zeitschriften) sowie 390 Datenbanken.

(L'essentiel)