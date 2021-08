Droht ein neuer Lockdown in Luxemburg?

Könnte ein erneuter Lockdown in Luxemburg kommen? Mit immer besserer Impfquote und dem erfolgreichen Einsatz des CovidCheck-Systems schien das Thema lange vom Tisch, doch angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante ist die Debatte um die viel diskutierte Maßnahme wieder entfacht. «In Frankreich warnt das Pasteur-Institut vor der Gefahr einer vierten Infektionswelle im Herbst», so der DP-Abgeordnete André Bauler in einer parlamentarischen Anfrage an Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), in welcher er sich nach «vorbereitenden Plänen» der Regierung für die Bekämpfung eines erneuten exponentiellen Anstiegs der Infektionszahlen erkundigt.

Lehnert antwortete, es sei «zu früh, um eine Entscheidung zu treffen», ohne jedoch die Möglichkeit eines neuen Lockdowns endgültig auszuschließen. «Die Entwicklung der epidemiologischen Situation wird systematisch und täglich auf der Grundlage einer Reihe präziser Schlüsselindikatoren überwacht, die in eine spezielle Plattform aufgenommen werden», erklärte sie und fügte hinzu, dass zum Thema auch wöchentlich Sitzungen abgehalten werden.

Unter den sehr genau beobachteten Daten listet Paulette Lenert alle Schlüsselzahlen auf, die regelmäßig genannt werden, von der Zahl der Infektionen bis zur Krankenhausauslastung, einschließlich der Impfquote und der Entwicklung der Varianten. «Die Situation in anderen Ländern, insbesondere in den Nachbarländern, wird ebenfalls bewertet. Das Hauptziel dieser Indikatoren besteht darin, die Vorwegnahme oder sogar die Vermeidung neuer Infektionswellen zu erleichtern und, falls es dennoch zu einer neuen Welle kommen sollte, diese so schnell und wirksam wie möglich zu bekämpfen», so die Gesundheitsministerin.

(Thomas Holzer/L'essentiel)