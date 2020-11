Luxemburger machen 2020 meist zuhause Urlaub

Die am 16. März in Kraft getretenen Ausgangsbeschränkungen in Luxemburg haben die Reisegewohnheiten der Einwohner stark beeinflusst. Dies zeigt sich auch in Zahlen des zweiten Quartals 2020. Statec stellte hierbei «einen spektakulären Rückgang» von 85 Prozent der Freizeitreisen und fast 90 Prozent der Geschäftsreisen im Großherzogtum fest.

Deutlich weniger Bahnnutzer



Die Corona-Pandemie wirkt sich auch erheblich auf den Bahnverkehr aus. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 ist laut Eurostat die Zahl der Nutzer im Jahr 2020 in fast allen EU-Mitgliedstaaten um mindestens die Hälfte zurückgegangen. Der stärkste Rückgang wurde in Irland (-94%, -11,7 Millionen Fahrgäste) beobachtet, gefolgt von Frankreich (-78%, -262,6 Millionen Fahrgäste), Spanien (-78%, -125,3 Millionen Fahrgäste), Luxemburg (-78%, -4,9 Millionen Fahrgäste) und Italien (-77%, -173,4 Millionen Fahrgäste).



Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Traditionell nutzte in den vergangenen Jahren fast jeder zweite Einwohner (43 Prozent) die Osterferien, Feiertage oder die ersten sonnigen Wochenenden, um für ein oder zwei Tage wegzukommen. Aber im Jahr 2020 nutzten sie zwischen März und Juni tatsächlich nur acht Prozent der Luxemburger. Bei den über 70-Jährigen haben nur drei Prozent eine Reise angetreten, so Statec.

« Die Tagesausflüge im Inland haben sich verdoppelt »

Von diesem Anteil der «Reisenden» zogen viele eine Reise oder einen Aufenthalt in Luxemburg vor. «Die Tagesausflüge im Inland haben sich verdoppelt», so die Statec. Erstmals seit der Durchführung der Umfrage (1997) ist Luxemburg somit das beliebteste Reiseziel von April bis Juni 2020. Denn diejenigen, die reisen konnten, taten dies selten über die Grenzen der Großregion hinaus. So gingen beispielsweise die Reisen nach Portugal zwischen Frühjahr 2019 und Frühjahr 2020 um 88 Prozent zurück, Reisen nach Italien sogar um 94 Prozent.

Die Umfrage zeigt auch eine Zunahme der Besuche (mit Übernachtungen) bei einem in Luxemburg oder in Belgien lebenden Verwandten im vergangenen Frühjahr. «Dieses unerwartete Ergebnis könnte die Folge der Gesundheitskrise sein und spiegelt die Familienzusammenführungen wider, die zu Beginn der Maßnahmen stattfanden», erklärt Statec.

(nc/L'essentiel)