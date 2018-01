Am Abend erscheint der «Super-​​Blau-​​Blutmond»

Heute wird ein Schlumpf geboren: Denn am Mittwoch kommt es zum Blue Moon. Das heißt, es ist zum zweiten Mal in einem Monat Vollmond. Weil das so selten ist, gibt es die englische Redewendung «Once in a blue moon». Das heißt, etwas tritt nur sehr selten ein – im Durchschnitt nur alle zweieinhalb Jahre. So werden Baby-Schlümpfe in der Fernsehserie nur bei Blue Moon geboren.

Als ob das Ereignis vom Mittwoch nicht außergewöhnlich genug wäre, wird der Vollmond auch ein Supermond sein, wie schon am 3. Dezember und am 2. Januar. Der Mond steht derzeit der Erde besonders nahe und erscheint deshalb größer.

Nicht die besten Voraussetzungen in Luxemburg

Die Wetterprognose für Luxemburg verheißt allerdings nichts Gutes. «Heute Abend fällt das Ereignis sicher ins Wasser», sagt Sven Rock von Meteo Remich am Mittwochmittag zu L'essentiel. «Es ist noch immer Regen unterwegs und die Wolken sind noch ziemlich dick. Schnee ist heute Abend wahrscheinlicher als den Supermond zu sehen.»

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch am Horizont: «Nach Mitternacht wird es besser. Der Himmel klart langsam auf, sodass man zwischen den Lücken mal den Vollmond erkennen kann.» Die Chancen für gute Sicht im Großherzogtum stehen zwischen 3 und 5 Uhr am besten – sofern der Nebel nicht dazwischen wabert.

Drei Highlights auf einmal

Doch nicht nur super und blau wird der Vollmond sein, sondern auch noch rot: In der kommenden Nacht kommt es zu einer totalen Mondfinsternis. Weil die Erde ihren Schatten auf den Mond wirft, erscheint er dunkelrot, was als Blutmond bezeichnet wird. Somit erwarten Himmelsgucker gleich drei außergewöhnliche Mond-Ereignisse in einer Nacht: Die Finsternis kann man allerdings nur in Asien, Australien und vom Pazifik aus sehen. Doch schon am 27. Juli wird es die nächste Mondfinsternis geben, die dann auch in Mitteleuropa beobachtet werden kann – sofern das Wetter mitspielt.

Nach so viel Spektakel auf einmal erholt sich die Natur im nächsten Monat: Im Februar wird es keinen Vollmond geben. Der nächste Super-Blau-Blutmond erscheint am 31. Januar 2037.

