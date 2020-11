Immer mehr Amerikaner leben in Luxemburg

Im Februar 2011 waren es 1295, mittlerweile leben 2334 Amerikaner im Großherzogtum. Die Liste der vom Statistikinstitut Statec in Luxemburg registrierten Amerikaner ist in den letzten Jahren deutlich länger geworden.

«Der Anstieg ist wahrscheinlich größtenteils auf die Ansiedlung von Unternehmen wie Google, Microsoft, Amazon sowie Technologie- und Raumfahrtkonzernen zurückzuführen», so ein Sprecher der US-Botschaft im Großherzogtum. «Darüber hinaus ist auch die luxemburgische Bevölkerung selbst gewachsen, es ist ein charmanter Ort zum Leben und Arbeiten», sagte er.

Während im Durchschnitt etwa 50 Prozent der Amerikaner bei den Präsidentschaftswahlen ihre Stimme abgeben, ist dieser Anteil in Luxemburg höher, «vor allem wegen der sozio-professionellen Kategorie der Amerikaner im Großherzogtum», so die Botschaft.

Viel mehr Wahlbeteiligung als bei den letzten Wahlen

Ihr Stimmzettel (Briefwahlschein) wird in ihrem letzten Aufenthaltsstaat in den Vereinigten Staaten gezählt. Je nach Staat musste der Wähler seinen Stimmzettel per E-Mail, Fax oder Post einsenden. «Wir erhielten einige hundert Anfragen und führten auf unserer Website und in sozialen Medien eine Kampagne durch, um die Menschen darüber zu informieren, dass die Botschaft ihnen bei der Stimmabgabe behilflich ist. Wir haben in den letzten zwei Monaten wöchentlich einige Dutzend Stimmzettel erhalten – wir haben sie jede Woche mit der sicheren Post der offiziellen Botschaft in die Vereinigten Staaten zurückgeschickt – insgesamt mehr als 200 physische Stimmzettel. In diesem Jahr waren es deutlich mehr als bei den letzten Präsidentschaftswahlen», so die luxemburgische Botschaft.

In der Botschaft geht man davon aus, dass das Wahlergebnis keinen starken Einfluss auf das tägliche Leben der Amerikaner in Luxemburg haben wird. Die kulturellen und politischen Bande zwischen Luxemburg und den Vereinigten Staaten werden stärker bleiben als die politischen Spaltungen.

(nc/L'essentiel)