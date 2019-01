Rettungsdienste trotz Personalnot immer vor Ort

Artikel per Mail weiterempfehlen

Den Rettungsdiensten und Feuerwehren des Großherzogtums fehlt es an vielen Stellen an Personal. Das ist einer der Gründe, warum der Dachverband der Rettungsdienste (CGDIS) Mitte 2018 ins Leben gerufen wurde. Wie aus einer parlamentarischen Antwort von Innenministerin Taina Bofferding hervorgeht, konnten die Rettungsdienste seither aber alle Einsätze, die unter der Notrufnummer 112 gemeldet wurden, effizent abwickeln. «In anderen Ländern, in denen die Rettungsdienste auf Basis von Freiwilligen aufgebaut ist, wie bei unseren deutschen Nachbarn, ist die Personaldecke ebenfalls dünn», erklärt Bofferding.

Damit die Personalnot nicht zum ernsthaften Problem in Luxemburg wird, kontrolliere die Direktion der Rettungsdienste über eine elektronische Karte regelmäßig die Besatzungen der einzelnen Verbände. «Wenn es einen Engpass gibt, kann so rasch regiert und Verstärkung angefordert werden», so die Ministerin. Zusätzlich sei eine Plattform eingerichtet worden, über die sich die einzelnen Einsatzkräfte kurzfristig zum Dienst bereitstellen können. Weitere Maßnahmen sollen die Personalsituation bei den freiwilligen Rettungsdiensten für die kommenden Jahre wieder verbessern und den Freiwilligendienst schmackhaft machen.

Seit dem 1. Juli 2018 gingen beim CGDIS laut Bofferding 138 Bewerbungen von Menschen ein, die sich den Feuerwehren anschließen wollen. 30 von ihnen seien bereits in der Jugendfeuerwehr aktiv gewesen. Weil die Verwaltung der Rettungsdienste vor diesem Zeitpunkt dezentral von den einzelnen Verbänden gesteuert worden ist, gebe es für die Jahre davor keine ähnlichen Statistiken. Mit der Schaffung des Dachverbandes werde die Entwicklung der Personalstärke nun aber genau verfolgt.

(sw/L'essentiel)