Luxemburg will E171 weiterhin erlauben

Der Zusatzstoff E171 oder Titandioxid ist eine Mineralverbindung, die in Süßigkeiten, Desserts, aber auch in Arzneimitteln und Kosmetika verwendet wird. In den letzten Monaten haben viele Verbände in mehreren Ländern den Einsatz kritisiert. Eine Liste von 700 Produkten, die diesen Zusatzstoff enthalten, der hauptsächlich als Farbstoff verwendet wird, ist sogar veröffentlicht worden.

«Es hat keine signifikanten Auswirkungen, die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch erfordern», rechtfertigte Verbraucherschutz-Ministerin Paulette Lenert am Freitag die Entscheidung der Regierung, kein Verbot gegen den Zusatzstoff E171 auszusprechen.

Paulette Lenert weist zusammen mit Landwirtschaftsminister Fernand Etgen darauf hin, dass auf europäischer Ebene keine «spezifische Empfehlung» ausgesprochen wurde, obwohl im Frühjahr 2018 in Frankreich ein vorübergehender Stopp durchgesetzt wurde. Gusty Graas, der die parlamentarische Anfrage gestellt hatte, erinnert daran, dass ein Bericht der Internationalen Agentur für Krebsforschung Titandioxid als «potenziell krebserregend» einstuft. Aber nicht mal eine «Sensibilisierungskampagne für die Verbraucher» ist laut den Ministern vorgesehen.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)