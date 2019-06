Für Grenzgänger könnte es teuer werden

L'essentiel: Was wird das Doppelbesteuerungsabkommen für in Frankreich ansässige Grenzbewohner ändern?

Julien Treffort (Partner bei PwC, Steuerspezialist): Das Abkommen sieht zwei Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vor. Die erste ist, dass Frankreich eine Steuergutschrift in Höhe der in Luxemburg auf das gleiche Einkommen gezahlten Steuer gewährt. Die zweite besteht darin, die französische Steuer auf das Gesamteinkommen zu berechnen und dann eine Steuergutschrift in Höhe der französischen Steuer zu gewähren. Was das Arbeitseinkommen betrifft, so scheint es, dass die Doppelbesteuerung durch eine Steuergutschrift in Höhe der französischen Steuer vermieden wird. Dennoch könnte diese Methode in Frankreich zu einer zusätzlichen Belastung führen, verglichen mit der derzeitigen Situation für Steuerzahler, deren Einkommen in Frankreich versteuert wird.

Warum ist es so kompliziert, Abschnitt 22 zu interpretieren?

Artikel 22 sieht zwei Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vor. Die Anwendung beider Methoden hängt von der Art der in Luxemburg erzielten Erträge ab. Der Vertrag ist nicht sehr explizit, was die Art der Vermeidung der Doppelbesteuerung von Arbeitseinkommen angeht. Es wäre begrüßenswert, wenn die französischen Behörden da eine Stellungnahme abgeben würden.

Können Sie uns ein konkretes Beispiel geben, wo der Steuerzahler mehr zahlen wird?

Wir haben die Situation eines in Frankreich ansässigen Singles durchgerechnet, der ein luxemburgisches Gehalt von 50.000 Euro brutto pro Jahr hat. Derzeit zahlt er 80 Prozent Steuern in Luxemburg und 20 Prozent in Frankreich (aufgrund von Auslandsreisen). In diesem Fall könnte sich die Summe, die er in Frankreich an Steuern zahlen muss, von rund 660 auf 1200 Euro erhöhen.

Wenn Luxemburg das Einkommen Ende 2019 ratifiziert, wann wird es dann in Kraft treten?

Das Gesetz würde ab dem 1. Januar 2020 gelten.

